Days Gone regisseur is teleurgesteld in kritiek vanuit Sony

Onlangs gaf Sony tijdens de ECS 2022-presentatie vol trots aan dat Ghost of Tsushima meer dan acht miljoen exemplaren had verkocht. Jeff Ross, regisseur van Days Gone, lijkt hier flink zuur van te zijn. In een Twitterbericht reageert hij op deze prestatie van studio Suckerpunch.

At the time I left Sony, Days Gone had been out for a year and a half (and a month), and sold over 8 million copies. It’s since gone on to sell more, and then a million+ on Steam. Local studio management always made us feel like it was a big disappointment. #daysgone #PlayStation https://t.co/KMZr2pGe9r — Jeff Ross (@JakeRocket) January 5, 2022

Jeff geeft aan dat Days Gone altijd als teleurstelling werd gezien door het management, terwijl Ghost of Tsushima met alle lof wordt geprezen. Volgens hem is dit niet eerlijk, aangezien hun spel meer kopiën heeft verkocht. Zijn perspectief is begrijpelijk, als er puur wordt gekeken naar de cijfers. Daarbij wordt wel vergeten dat de release van Days Gone werd geplaagd door bugs, lage framerate en audio sync-problemen. Reviews waren gematigd, waardoor het spel als een teleurstelling werd ontvangen. De problemen lijken nu grotendeels te zijn opgelost. De PC-release werd door ons goed ontvangen, wat aangeeft dat er een goede game schuilt onder alle problemen.

Het lijkt erop dat wij geen sequel van Days Gone kunnen verwachten. Bend Studios had een pitch hiervoor gedaan, maar werd uiteindelijk afgewezen door Sony. Het team is uiteindelijk ingezet om Naughty Dog te helpen met verschillende projecten, zoals een nieuwe Uncharted-game en de multiplayer van The Last of Us 2. Fans van de zombiegame waren hier niet blij mee en zijn zelfs een petitie gestart om de gecancelde sequel een realiteit te maken.