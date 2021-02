De pc-versie van Days Gone zal een aantal unieke features ondersteunen, maar vereist overigens wel een SSD om de game zo soepel mogelijk te kunnen draaien.

De game werd gisteren als een van de PlayStation exclusives aangekondigd die naar de pc zal komen. Een paar uur naar deze aankondiging ging de Steam-pagina van de game live.

Daarop valt veel standaard info over de game, zoals het verhaal en gameplay-elementen, maar daaronder staat nog wat interessante info. Zoals het feit dat de pc ontgrendelde framerates ondersteunt, net als ultra-wide monitoren. De pc-versie zal ook een stuk beter ogen dan de console-versie, doordat deze verbeterde graphics en verhoogde draw distances zal hebben. Ook zal de pc-versie worden voorzien van een FOV-slider.

Naast deze pc-features kunnen spelers alle content uit de console-versie verwachten, inclusief de New Game Plus modus, Survival modus, Challenge modus en de verschillende skins voor de motor van Deacon St. John.

Sony Bend heeft ook de minimun en aanbevolen specs voor de game bekendgemaakt en daaruit blijkt dat pc-spelers een SSD moeten hebben om de game te kunnen draaien.

Days Gone minimum PC specs

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-2500K @3.3GHz or AMD FX 6300 @3.5GHz

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: 11

Storage: 70GB

Additional Notes: SSD for storage

Days Gone aanbevolen PC specs

OS: Windows 10 64-bit.

CPU: Intel Core i7-4770K @3.5GHz or Ryzen 5 1500X @3.5GHz.

RAM: 16GB.

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB).

DirectX: 11.

Storage: 70GB.

Additional Notes: SSD for storage.