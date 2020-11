Days Gone op PS5 gaat tot 60fps en dynamisch 4K

Bend Studio heeft laten weten dat hun post-apocalyptische open wereld game in dynamisch 4K tot 60fps op de PlayStation 5 zal draaien.

Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat de save files van de PlayStation 4 versie overgezet kunnen worden naar de PlayStation 5-versie. Dit betekent dat je op de next-gen console gewoon verder kunt gaan waar je was gebleven.

In de game van Bend Studios uit 2019 zie je hordes ondode (Freakers) die door de post-apocalyptische wereld slenteren terwijl je rondrijdt op je motor.Je speelt de rol van voormalig outlaw-motorrijder Deacon St. John, een premiejager, die door verlaten nederzettingen speurt naar uitrusting om waardevolle voorwerpen en wapens te maken. Je kunt ook communiceren met andere overlevenden in het spel.

Days Gone is onlangs toegevoegd aan PlayStation Now en is tot 5 januari beschikbaar op de service.