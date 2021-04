Days Gone arriveert op 18 mei voor de PC

Sony heeft laten weten dat Days Gone vanaf 18 mei verkrijgbaar is voor de PC.

De game, waar helaas voorlopig geen sequel van zal komen, is vanaf 18 mei verkrijgbaar in de Epic Game Store. Naast de releasedatum van de pc-versie heeft Sony ook een trailer vrijgegeven, waarin we een korte blik op de game krijgen.

Ook zijn de specs van de game onthuld, deze zijn als volgt:

Days Gone minimum PC specs

OS: Windows 10 64-bit.

CPU: Intel Core i5-2500K @3.3GHz or AMD FX 6300 @3.5GHz.

RAM: 8GB.

GPU: Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB).

DirectX: 11.

Storage: 70GB.

SSD is niet vereist, maar wordt wel aangeraden

Days Gone aanbevolen PC specs

OS: Windows 10 64-bit.

CPU: Intel Core i7-4770K @3.5GHz or Ryzen 5 1500X @3.5GHz.

RAM: 16GB.

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB).

DirectX: 11.

Storage: 70GB.

SSD is niet vereist, maar wordt wel aangeraden.