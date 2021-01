Het is zo goed als zeker bekend wanneer de eerst volgende Steam uitverkoop is.

Volgens SteamDB.com, die doorgaans goed geïnformeerd zijn, zal de eerste Steam Sale van 2021 de Lunar New Year Sale heten en van 11 februari tot 15 februari lopen. De reden voor de naam én de datum is het Chinese nieuwe jaar, dat 12 februari plaats vindt. We weten nog niet wat voor uitverkopen krijgen, maar we kunnen verwachten dat Chinese ontwikkelaars en bedrijven uitgelicht zullen worden gezien het thema.