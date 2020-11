Dark Souls, Fall Guys en Mario Kart zijn de meest stressvolle games

Volgens een nieuw wetenschappelijk onderzoek behoren Dark Souls 3, Fall Guys en Mario Kart tot de meest stressvolle games die je kan spelen.

Er is recentelijk een onderzoek gehouden door BonusFinder in samenwerking met sportwetenschappers en competitieve gamers. Hierin is ontdekt dat de hartslag van de gemiddelde gamer het meest omhoog gaat bij het spelen van Dark Souls, Fall Guys en Mario Kart. Hieruit blijkt dat games die over het algemeen op de casual-markt gericht zijn toch een vrij grote impact hebben.

In het onderzoek werden veertien spelers gevraagd om zestien van de meest populaire games van dit moment te spelen. Terwijl ze speelden werdt hun hartslag bijgehouden en vervolgens vergeleken met hun hartslag in rust. Hierdoor kon men zien hoe stressvol bepaalde games zijn en de resultaten waren erg interessant.

Het onderzoek liet zien dat Dark Souls 3 vergeleken andere games het vaakst voor pieken in het hartritme zorgde. Zo zijn er pieken van maar liefst honderdzevenentwintig BPM gemeten bij sommige spelers. Als je nagaat dat een “normale” hartslag tussen de zestig en de honderd BPM ligt dan begrijp je hoe groot die impact is.

Op de grafiek hieronder kan je zien hoe stressvol bepaalde games zijn. Het is ook geen enorme verrassing als je kijkt naar welke games in de top vijf staan. Want vraag een gemiddelde gamer naar zijn meest stressvolle ervaringen en hij noemt waarschijnlijk een game uit deze lijst. Voeg daar Bloodborne en Sekiro aan toe en je bent klaar.

Tijdens de dertig minuten durende testen sprong de hartslag van Mario Kart spelers met gemiddeld drieëndertig procent omhoog. Een groot verschil met dat van Animal Crossing die voor een verlaging van de hartslag met gemiddeld vijf procent zorgde.

Kortom, wat leren wij nu van deze informatie? Misschien dat wanneer je gestrest bent vanwege de corona-crisis je beter geen Mario Kart, Dark Souls en Fall Guys kan spelen. Speel daarvoor in de plaats The Sims of Animal Crossing, je hart zal je dankbaar zijn!