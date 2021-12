Dakar Desert Rally verschijnt in 2022

De game zal ergens in 2022 verschijnen voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X en S, Xbox One, Steam en Epic Games Store. Saber Interactive is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Dakar Desert Rally. De ontwikkelaar in kwestie beloofd alvast dat het een rally-game van episch formaat wordt.

Dakar Desert Rally bevat meer dan dertig gebieden uit de officiƫle Dakar Rallt-races uit 2020 en 2021. Die zijn zowel in single- als multiplayer te verkennen. De game kent een open wereld. Spelers zijn daarbij niet enkel gebonden aan de gebaande paden. De de game bevat vier seizoenen en een dynamisch weersysteem. Daarnaast krijgen spelers ook de beschikking over een wijd scala aan voertuigen.