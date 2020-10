Cyberpunkspel Ghostrunner komt volgend jaar naar next-gen

Uitgevers All In! Games en 505 Games hebben aangegeven dat een PS5- en Xbox Series versie van Ghostrunner in 2021 zullen verschijnen.

In Ghostrunner hak je jouw vijanden neer met jouw futuristische katana met flitsende snelheid, terwijl je de hoge Dharma Tower beklimt om de slechte Keymaster te verslaan. Het spel heeft een cybernetisch uiterlijk, met metaal en fabrieken aan alle kanten, maar wel met flitsende wapens en coole outfits. Het spel zal op 27 oktober op de PlayStation 4, Xbox One, Switch en PC verschijnen. De uitgevers hebben aangegeven dat er een speciale patch volgend jaar zal verschijnen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X, al is er nog niet bekendgemaakt wat het precies zal uithalen.

Owners of the @PlayStation 4 & @Xbox One versions of Ghostrunner will receive a free upgrade to the next generation versions when they release in 2021! Pre-Order Now https://t.co/GlPZoMjsna#BeGhostrunner#PS5 #XboxSeriesX pic.twitter.com/49yTJDz55d — Ghostrunner (@GhostrunnerGame) October 22, 2020

Ben je benieuwd naar het spel? De demo is al sinds 29 september te downloaden op Steam!