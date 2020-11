Cyberpunk loopt verrassend goed op PS4 en Xbox one

CD Project Red schijnt erg tevreden te zijn met hoe Cyberpunk 2077 loopt op PlayStation 4 en Xbox One.

Cyberpunk 2077 werd eerder dit jaar uitgesteld tot december, omdat CD Project Red meer tijd nodig scheen te hebben om de game goed te laten lopen op PlayStation 4 en Xbox One. Het ziet er nu naar uit dat de ontwikkelaar erg tevreden is met hoe Cyberpunk loopt.

Tijdens de meest recente conference call van CD Project Red beloofde de ontwikkelaar de game niet nog eens uit te stellen. Bovendien werd er gevraagd wat het bedrijf van de huidige staat van Cyberpunk 2077 op de current-gen consoles vindt.

“Natuurlijk is de performance wat lager dan op de pro’s, maar verrassend goed, zou ik zeggen, voor zo’n gigantische wereld. Dus, een beetje minder, maar erg goed. Dat is het antwoord.” Aldus CEO Adam Kicinski.

Kicinski voegde hier nog later aan toe dat de uitstelling van drie weken het team erg geholpen heeft met de performance te verbeteren op de current-gen consoles.

“We hebben van de week een gameplay laten zien van zowel de PlayStation 4 versie als die van de PlayStation 5. Dus je kan het verschil zien. En op beide, ik bedoel de PlayStation 5 is geweldig, maar de PlayStation 4 is nog steeds erg goed. We hebben die drie laatste weken een hoop voor elkaar gekregen. We geloven dat de game geweldig draait op alle platformen. Natuurlijk wel naar de mogelijkheden van elk platform, maar niet elk platform zou geweldig hoeven te zijn.”

Kicinski besprak ook even kort de stand-alone multiplayer modus, waar de ontwikkelaar het nog weinig over heeft gehad. Volgens de CEO is het nog steeds in ontwikkeling, maar duurt het nog even voordat het bedrijf erover naar buiten treed.

“Het is een afzonderlijke productie, een grote productie. We zien het als een stand-alone product. Natuurlijk is het niet volledig stand-alone, want het komt uit het universum van Cyberpunk. Het is ook gerelateerd aan het single player concept. Maar vanuit onze perceptie is het een onafhankelijke productie en een onafhankelijk team werkt er aan.”

Cyberpunk 2077 komt 10 december uit op PlayStation 4/5, pc, Xbox One, Xbox Series X/S en Stadia.