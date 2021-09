Cyberpunk krijgt nieuwe patch, lost verschillende bugs op

CD Projekt heeft patch 1.31 uitgebracht voor Cyberpunk 2077. Hij lijkt niet zo groot te zijn als de voorganger, maar er is toch een hele waslijst aan fixes doorgevoerd.

Deze patch lost een flink aantal gameplay – en missiebugs op, die ervoor konden zorgen dat jij missies niet kon voltooien of waarmee je vast kon lopen in je spel. Ook zien wegen er nu nat uit na regenval, iets wat met patch 1.3 per ongeluk weer was gesloopt. Ook wordt er aangegeven dat het GPU-geheugen op de PlayStation-consoles is verbeterd.

Wil je de hele lijst zien, kijk dan hier.