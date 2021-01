Cyberpunk 2077’s Johnny Silverhand had er zo uitgezien zonder Keanu Reeves

Voordat er was besloten dat Keanu Reeves zou acteren als Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, had senior artist Leo Leonowicz de Rockerboy toch wat anders voor ogen.

Op de Artstation pagina van CD Projekt’s Senior Artist zijn de concept arts te vinden van Johnny Silverhand, voordat het team kreeg te horen dat de actieheld Keanu Reeves het model én de stem zou worden. Je kan zien dat Leo een hele andere Rockerboy voor ogen had, aangezien de tekeningen niet lijken op de actieheld.

Cyberpunk 2077 werd op 10 december 2020 uitgegeven voor de PlayStation 4/5, Xbox One/Series X, PC en Google Stadia. Hoewel het spel erg goed verkocht, was er veel kritiek op de vele bugs en de slechte kwaliteit op de PlayStation 4 en Xbox One.