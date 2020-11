Cyberpunk 2077 wordt op twee disks geleverd

Het wachten is eindelijk bijna voorbij! Althans, daar hopen we op. Een gebruiker op Reddit heeft een aantal items ontvangen en toont de wereld wat er in de doos zit.

De gebruiker ‘lekt’ een aantal foto’s waarop we items zien die spelers krijgen bij de fysieke versie van de game. Meest opvallende is dat de game op twee disks wordt geleverd. Tevens zien we dat er daarnaast zo’n 70GB aan schijfruimte benodigd is. Helaas is het niet terug te zien op de foto’s, maar we gokken er op dat dit voor Xbox-versie gelijk zal zijn.

Ook wordt er promotie materiaal meegegeven: zo krijg je een kaart van de gamewereld, stickers, een beschrijving van de spelwereld en toegang tot de digitale content. Het meest enthousiast zijn we natuurlijk over de gele Cyberpunk 2077 ballonnen.

Cyberpunk 2077 komt na een aantal keer uitstellen op 10 december uit voor de Playstation 4 en 5, Xbox One en SX en de PC. In het eerste kwartaal van 2021 moet er een next-gen patch komen voor de nieuwe consoles. Komende donderdag worden we nog even lekker gemaakt met een nieuwe Night City Wire livestream, welke om 19:00 Nederlandse tijd wordt uitgezonden.