Cyberpunk 2077 wordt niet nog eens uitgesteld

CD Projekt Red klinkt in ieder geval erg overtuigend wat betreft de releasedatum van Cyberpunk 2077.

De ontwikkelaar heeft namelijk nog maar een keer herhaald dat ze niet verwachten dat Cyberpunk 2077 nog een keer wordt uitgesteld. In een video waarin de eerste helft van fiscaal jaar 2020 wordt besproken, laat Piotr Nielubowicz weten dat bij de volgende video de game al uitgebracht is.



CD Projekt Red geeft elk kwartaal zulke videos vrij en andere bij elke helft van het fiscale jaar. De volgende video zou in december moeten verschijnen, wat natuurlijk na de lancering van de game is.

Uiteraard zou het nog wel kunnen betekenen dat er misschien een kleine uitstel in zit, maar met een grote uitstel lijkt dus geen rekening te worden gehouden. Echter is er tegenwoordig niks te voorspelen. Zo werd Halo Infinite ook voor een lange tijd uitgesteld, een paar nadat de singleplayer ervan werd onthuld.

Nielubowicz laat overigens weten dat de teams van CD Projekt Red nog steeds thuiswerken en dat dit in ieder geval tot december zo zal blijven. Net als andere studios staat het team voor een aantal uitdagingen, maar die weten ze over het algemeen wel te ‘doorstaan’.

Eerder deze week ontstond er nog een kleine ophef over Cyberpunk 2077. Na de presentatie van de NVidia 3000 series gingen kijkers ervan uit dat de game ruim 200GB ruimte zou vereisen, maar dit bleek niet (helemaal) waar te zijn. Cyberpunk 2077 komt op 19 november naar de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Later dit jaar volgt ook de next-gen versie, maar een echte upgrade ervoor volgt pas begin volgend jaar.