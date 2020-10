Cyberpunk 2077-wereldkaart is gelekt

Spelers die benieuwd zijn naar de wereld van Cyberpunk 2077 krijgen vandaag een tipje van de sluier opgelicht. De complete wereldkaart van de game is namelijk op het internet beland.

Het lijkt te gaan om een foto van de fysieke wereldkaart, afkomstig uit de Collector’s Edition van Cyberpunk 2077. Naast de wereldkaart is ook een foto van andere kaartjes gelekt die eveneens uit de speciale editie komen. Op de wereldkaart zie je de grote gebieden van Night City. Zo zijn Watson, Westbrook, City Center, Heywood, Santo Domingo en Pacifica zichtbaar. Daarnaast zie je ook allerlei kleinere wijkjes in die gebieden, maar de foto is helaas niet heel scherp. Als je wat beter kijkt zie je echter plekken als de Northside Industrial District, Kabuki, Copro Plaza en Wellsprings.

Het is de eerste keer dat de kaart van Night City in zijn geheel te zien is, maar of deze helemaal klopt is nog niet duidelijk. Hij werd gedeeld op Reddit en oogt vooralsnog wel authentiek. Cyberpunk 2077 komt op 19 november uit voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. De game is vanaf de release tevens speelbaar op next-gen consoles, maar een speciale update voor die versie verschijnt later.