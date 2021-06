Cyberpunk 2077 vanaf 21 juni weer in de PlayStation Store

Nadat eerder vandaag Cyberpunk 2077 al in de Amerikaanse PlayStation Store was te bewonderen, laat CD Projekt Red weten dat de game op 21 juni weer te koop is via de digitale winkel van Sony.

De game was ineens in de Amerikaanse PlayStation Store te zien, maar overigens niet te koop. In een verklaring laat de Poolse ontwikkelaar weten dat daar vanaf aanstaande maandag verandering in gaat komen.

“In relation to Current Report no. 66/2020 of 18 December 2020, the Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw hereby publicly discloses the decision by Sony Interactive Entertainment to reinstate the availability of the digital edition of Cyberpunk 2077 on PlayStation Store, effective on 21 June 2021.”

Cyberpunk 2077 werd vlak na de lancering van de PlayStation Store gehaald, door de staat waarin de game verkeerde en spelers die hun geld terugvroegen. CD Projekt Red heeft sindsdien niet stilgezeten en heeft al diverse updates en hotfixes uitgebracht. Of dit genoeg is om de gamers te overtuigen, zal de toekomst bepalen. Vinden jullie het al tijd worden dat deze game weer te koop is?