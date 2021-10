Cyberpunk 2077-updates pas in 2022

Dat laat CD Projekt Red weten in een gewijzigde routekaart op haar website.  Saillant detail is dat deze update verder niet publiekelijk is aangekondigd. Van origine was zou de Poolse ontwikkelaar nog dit jaar verschillende updates en gratis dlc voor de geplaagde game zou vrijgeven. Het blijft echter enkel bij de 1.31-update. Die verscheen in september.

Het nieuws komt overigens niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder maakte CD Projekt Red al bekend dat de PS5- en Xbox Series-update voor Cyberpunk 2077 pas in Q1 van 2022 zullen verschijnen. Ook liet de ontwikkelaar weten dat de next-gen update van The Witcher 3 pas volgend jaar verschijnt.