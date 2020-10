Cyberpunk 2077 uitgesteld naar 10 december

Ondanks dat Cyberbunk 2077 onlangs goud ging, is de game wederom uitgesteld. Nu staat de releasedatum van de sci-fi open wereld RPG gepland voor 10 december.

Alhoewel het hiermee de drukke novembermaand wat lucht lijkt te geven, is het al de derde keer dat CD Projekt Red de game uitstelt. In een verklaring op Twitter legt de ontwikkelaar uit waarom ze nog 21 dagen tijd nodig hebben.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om alle versies van de game te testen en voor te bereiden voor de lancering. De ontwikkelaar geeft wel aan dat de game helemaal te spelen is, maar dat er blijkbaar nog verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Deze verbeteringen zullen allemaal door middel van een Day 0 patch worden uitgebracht.

Cyberpunk 2077 zou in eerste instantie in april verschijnen, maar werd vorig jaar al uitgesteld naar september. Dit bleek al snel niet haalbaar en daardoor de release in november. Nu is dat dus december geworden. Wat vinden jullie van deze keuze van CD Projekt Red?