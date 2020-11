Cyberpunk 2077 trailer tonen Keanu Reeves en Johnny Silverhand

CD Projekt Red heeft een nieuwe Night City Wire gehouden en daarin kregen we trailers van Keanu Reeves en zijn digitale alter ego Johnny Silverhand te zien.

Silverhand heeft namelijk een opmerkelijke rol in Cyberpunk 2077, namelijk als een soort digitale sidekick. Hij zal voor een groot deel van de game bij je zijn, maar waarom dat zo is, zal je tijdens de game gaan ontdekken.

In de eerste trailer geeft Keanu Reeves zelf wat meer informatie over de game, maar voornamelijk over zijn transformatie naar Johnny Silverhand.

De gameplaytrailer die getoond werd, bevat vijf minuten aan in-game beelden. Daarin krijgen we meer details over bepaalde personages en het verhaal van de game. Naast het verhaal duikt de trailer ook in op de zijmissies van het verhaal en over hoe je personage groeit naarmate je in het verhaal vordert.

Cyberpunk 2077 verschijnt op 10 december voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en S en Google Stadia. Een next-gen upgrade wordt pas volgend jaar verwacht.