Cyberpunk 2077 specs voor 4K en ray tracing settings mogelijk vlak voor lancering onthuld

CD Projekt Red geeft te kennen dat er inderdaad nog veel vragen onbeantwoord zijn, nadat ze vorige week de specs voor Cyberpunk 2077 hadden onthuld.

Afgelopen vrijdag kregen we weer een uitgebreide blik op de open wereld RPG, maar ook de minimun en aanbevolen specs voor de pc-versie werden onthuld. Daarbij gaf men echter niet te kennen voor welke resolutie en frame rate deze specs zullen voorschotelen.

De specs lijken namelijk niet echt veeleisend voor een de grootste game (tot nu toe) die ray tracing ondersteunt en daardoor vroegen fans zich af wat er vereist wordt om dezelfde visuals als de trailers te kunnen nabootsen.

CD Projekt Red’s community manager Marcin Momot heeft op Twitter laten weten dat dit hem te horen is gekomen en zegt dat hij ‘zal proberen’ deze specs dichterbij de lancering bekend te zullen maken.

We hear you and we will try to publish configs aimed at 4K, RTX, etc., closer to the release. Stay tuned! https://t.co/OxEGJUtPX7

— Marcin Momot (@Marcin360) September 18, 2020