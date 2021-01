Na het vijf minuten durende spijt betuig van CD Projekt Red’s CEO Marcin Iwiński komt Bloomberg’s Jason Schreier met een nieuwe rapportage over de desastreuze ontwikkeling van Cyberpunk 2077.

Alhoewel het bericht van Iwiński enigszins het vertrouwen van investeerders lijkt terug te winnen (de aandelen stegen nadien met 6%), is de rapportage van Bloomberg alles behalve hoopgevend. De CEO ging voor de tweede keer in een maand tijd diep in het stof voor de tegenvallende launch van Cyberpunk 2077 (voornamelijk de staat van de last-gen versies), maar in het bericht van Jason Schreier zijn het 20 (voornamelijk) anonieme ontwikkelaars die aan het woord zijn. Ze wilden liever anoniem blijven puur omdat ze bang zijn voor represailles en hun carrières.

De ontwikkelaars schetsten een ontwikkelingsproces dat wordt ontsierd door ongecontroleerde ambitie, slechte planning en technische tekortkomingen. Werknemers die de ontwikkeling van de game voor het eerst bespraken, beschreven een bedrijf dat zich richtte op marketing ten koste van ontwikkeling, en een onrealistische tijdlijn die sommigen onder druk zette om lang voor het laatste zetje veel overuren te maken. CD Projekt weigerde over commentaar te geven op het proces of interviews te geven over de rapportage.

Cyberpunk 2077 was voor CD Projekt Red een erg ambitieus project, aangezien het een compleet andere richting op ging dan we van hen verwacht zijn. The Witcher is een third person RPG in een middeleeuws fantasiewereld en de switch naar een futuristische first person RPG in een wereld vol grote gebouwen was een erg grote. Dit zorgde niet alleen ervoor dat de ontwikkelaar uit hun comfortzone moest stappen, maar ook dat er geïnvesteerd moest worden in nieuwe technologieën, ontwikkelaars en technieken die zij niet eerder hadden gebruikt.

‘De E3 demo van 2018 was grotendeels fake’

Om het geheel nog moeilijker te maken, besloot de Poolse ontwikkelaar ook om de engine voor Cyberpunk 2077 zelf te bouwen, maar dit werd ook nog eens gelijktijdig met de ontwikkeling van de game gedaan. Dit zorgde ervoor dat de ontwikkeling minder snel ging. Een ontwikkelaar maakte zelfs de vergelijking met het rijden van een trein, terwijl het spoor nog aangelegd wordt. Het zou veel sneller gewerkt hebben als het spoorwerk een paar maanden voorsprong had gekregen.

Volgens Adrian Jakubiak, voormalig audio programmeur bij CD Projekt Red, vroeg een van zijn collega’s tijdens een meeting af hoe het bedrijf het voor elkaar zou krijgen om een technisch gezien moeilijker project kunnen maken in dezelfde tijdslijn als The Witcher 3. Daarop had iemand geantwoord met: “we zullen het gaandeweg wel zien”.

Dit blijkt ook de mentaliteit van het bedrijf geweest te zijn, maar dit bleek dus gewoonweg niet haalbaar. Jakubiak wist op een gegeven moment dat het niet goed ging, maar had nooit verwacht dat het zo desastreus zou uitpakken.

De meeste fans zijn teleurgesteld in de game, omdat deze al in 2012 werd aangekondigd en ze al zo lang op deze game wachten. Dit is niet helemaal terecht, aangezien de game pas in 2016 in productie ging, omdat CD Projekt Red op dat moment nog bezig was met The Witcher 3 en diens uitbreidingen. Echter was in 2016 pas het punt dat er door studiobaas (en director van Cyberpunk 2077) Adam Badowski werd besloten om de resetknop te gebruiken.

In het jaar daarop werden vele essentiële gameplay-elementen op de schop gegooid, waaronder fundamentele elementen zoals het gameplay perspectief. Hoger gepositioneerde ontwikkelaars die aan The Witcher 3 hadden gewerkt, gaven hun mening erover, maar dat kwam vaak niet overeen met Badowski. Uiteindelijk zijn daarvan een aantal opgestapt, omdat ze niet meer door dezelfde deur konden.

In 2016 begon de productie van Cyberpunk 2077 met een flinke reset

Veel werk ging volgens diverse ontwikkelaars vervolgens naar de ‘buitenwereld’. De game moest er immers spectaculair uitzien en dus werd er tijdens de E3 van 2018 een demo getoond waarin we de futuristische wereld van Night City, vele features en een actievolle scenes kregen te zien.

Dit zorgde ervoor dat de hype onder journalisten en gamers in een klap weer was aangewakkerd, maar volgens ontwikkelaars was deze demo grotendeels fake. CD Projekt had de onderliggende gameplay-systemen nog niet voltooid en gecodeerd, en daarom ontbraken er zoveel functies, zoals auto-hinderlagen, in het eindproduct. Ontwikkelaars zeiden dat ze vonden dat de demo een verspilling van maanden was die had moeten gaan om het spel te maken.

Het was niet zo dat de ontwikkelaars geen genoeg tijd in de game hebben gestopt, maar blijkbaar werd de focus steeds op de verkeerde dingen gelegd. Zo werkte sommige ontwikkelaars vijf dagen per week en tot 13 uur per dag! Ondanks dat de CEO had gemeld dat crunch niet verplicht zou worden, voelden veel ontwikkelaars toch druk van managers en collega’s om lange dagen te maken.

Ondanks dat er veel uren in de game werden gestoken, zorgde dit er niet voor dat de ontwikkeling van Cyberpunk 2077 sneller verliep. Tijdens de E3 van 2019 kondigde CD Projekt Red aan dat de game op 16 april 2020 zou verschijnen. Terwijl fans in de wolken waren, krapte ontwikkelaars aan hun hoofden, aangezien ze niet wisten hoe ze dat moesten realiseren. Zo noemt een ontwikkelaar die releasedatum een grap, want volgens de progressie die het team maakte, zou de release op zijn vroegst in 2022 haalbaar zijn. Ontwikkelaars maakten memes over het uitstellen van de game en legden zelfs geld neer voor wanneer dit bekend zou worden gemaakt.

Echter hebben het annuleren van features en het verkleinen van de metropolis geholpen, maar de grootte van het team dat eraan werkte zorgde weer voor andere problemen. Waar The Witcher 3 werd ontwikkeld met 240 ontwikkelaars hebben ruim 500 ontwikkelaars aan Cyberpunk 2077 gewerkt. Daar was de ontwikkelaar helemaal niet bekend mee. Volgens ontwikkelaars die aan de game werkten, voelden hun teams zich vaak afgezonderd en ongeorganiseerd.

‘Teams voelden zich afgezonderd en niet georganiseerd’

Tegelijkertijd bleef CD Projekt onderbezet. Games als Grand Theft Auto V en Red Dead Redemption II, die vaak werden aangehaald als voorbeelden van de kwaliteit die het bedrijf hoog in het vaandel had staan, werden gemaakt door tientallen kantoren en duizenden mensen.

Er waren ook culturele barrières die werden veroorzaakt door het inhuren van expats uit de VS en West-Europa. De studio verplichtte iedereen Engels te spreken tijdens vergaderingen met niet-Poolse sprekers, maar niet iedereen volgde de regels.

Hoewel de tijdlijn er steeds minder realistisch uitzag, zei het management dat uitstel geen optie was. Hun doel was om Cyberpunk 2077 uit te brengen voordat nieuwe consoles van Microsoft en Sony, verwacht in het najaar van 2020, zelfs werden aangekondigd. Op die manier zou het bedrijf de game kunnen lanceren op bestaande PlayStation 4, Xbox One en pc, en vervolgens ‘double dip’ kunnen worden door later versies uit te brengen voor de volgende generatie consoles. Mensen die de oude consoleversies kochten, zouden gratis upgrades ontvangen als de nieuwe beschikbaar waren. Sommige ingenieurs realiseerden zich dat Cyberpunk een te complex spel was om goed te draaien op de zeven jaar oude consoles, met zijn stad vol bruisende drukte en kolossale gebouwen. Ze zeiden echter dat het management hun zorgen van de hand had gewezen, daarbij verwijzend naar het succes van The Witcher 3.

Maar tegen het einde van 2019 erkende het management eindelijk dat Cyberpunk moest worden uitgesteld. Afgelopen januari verschoof het bedrijf de release van de game naar september. In maart, toen de pandemie de wereld begon te verwoesten en mensen dwong binnen te blijven, heeft CD Projekt-personeel moest het spel vanuit huis voltooien. Zonder toegang tot de console-ontwikkelingskits van het kantoor, zouden de meeste ontwikkelaars builds van de game op hun thuiscomputers spelen, dus het was niet voor iedereen duidelijk hoe Cyberpunk op PS4 en Xbox One zou kunnen draaien. Externe tests lieten echter duidelijke prestatieproblemen zien.

Terwijl de game ‘goud’ was geworden, werden er nog vele grote bugs ontdekt

Iwiński zei ook dat communicatieproblemen als gevolg van teams die thuis werkten te midden van Covid-19-beperkingen, betekenden dat ‘veel van de dynamiek die we normaal als vanzelfsprekend beschouwen’ verloren ging door videogesprekken of e-mails. Het debuut van de game moest opnieuw uitgesteld worden en nu tot november.

Naarmate de lanceringsdatum dichterbij kwam, wist iedereen in de studio dat de game in ruwe vorm verkeerde en meer tijd nodig had, volgens verschillende mensen die bekend waren met de ontwikkeling. Er ontbraken stukjes dialoog. Sommige acties werkten niet goed. Toen het management in oktober aankondigde dat het spel ‘goud’ was geworden – dat het klaar was om op schijven te worden gedrukt – werden er nog steeds grote bugs ontdekt. De game werd nog eens drie weken vertraagd omdat uitgeputte programmeurs zich haastten om zoveel mogelijk te repareren.

Toen Cyberpunk 2077 eindelijk op 10 december werd gelanceerd, was de reactie snel en furieus. Spelers deelden video’s van schermen die werden overspoeld door kleine bomen of personages die zonder broek ronddartelden, en verzamelden lijsten met functies die waren beloofd maar niet in het eindproduct zaten.

Alhoewel veel bugs en grafische problemen verholpen kunnen worden, zal CD Projekt Red toch eerst moeten zorgen dat de game dusdanig speelbaar is dat deze weer terug in de PlayStation Store en Microsoft Store mag komen. De eerste update sinds 1.06 wordt later deze maand verwacht, gevolgd door een update ‘enkele weken later’.