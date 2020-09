Update: Cyberpunk 2077-ontwikkelaar hanteert werkweek van zes dagen

Cyberpunk 2077 komt over anderhalve maand uit, dus luidt ontwikkelaar CD Projekt Red een werkweek van zes dagen in. Werknemers bij de Poolse ontwikkelaar moeten dus alle zeilen bijzetten om de game op tijd af te krijgen.

Update: Studiohoofd Adam Badowski heeft inmiddels gereageerd op de berichtgeving. Middels een tweet laat hij weten een moeilijke, maar weloverwogen beslissing genomen te hebben. Alle werknemers van CD Projekt Red staan achter de beslissing en worden gewoon doorbetaald voor de extra uren. Daarnaast wordt tien procent van de winst die de ontwikkelaar maakt in 2020, direct verdeeld onder de werknemers.

Origineel bericht:

Dat blijkt uit berichtgeving van Bloomberg, op basis van een anonieme verklaring door een werknemers bij CD Projekt Red. Cyberpunk 2077 staat, na meerdere keren uitgesteld te zijn, gepland voor een release op 19 november. Om die datum te halen, werken teamleden van de ontwikkelaar nu zes dagen per week. Bloomberg-journalist Jason Scheier noemt het besluit van de ontwikkelaar opvallend, omdat deze komt na een verklaring van Projekt Red dat zogenoemde crunch time zou worden verminderd. Nu blijkt toch dat werknemers meer uren dan gebruikelijk moeten maken om de game af te krijgen, met mogelijke gezondheidsrisico’s tot gevolg.

Last year, the bosses of CD Projekt Red approached me for an interview. They wanted to announce that for Cyberpunk 2077, they would be avoiding mandatory crunch.

This week, they sent out an email to staff announcing studio-wide mandatory crunch. News: https://t.co/s4OI5rUiQq

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 29, 2020