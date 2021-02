Cyberpunk 2077-ontwikkelaar CD Projekt RED is gehackt

De Poolse ontwikkelaar CD Projekt RED, bekend van Cyberpunk 2077 en de Witcher-reeks, is het slachtoffer geworden van hacking.

De studio maakte dit bekend via hun Twitterpagina. Dankzij het gebruik van ransomware heeft het bedrijf niet langer toegang tot haar eigen bestanden. Zo zou de hacker diverse belangrijke bestanden in handen hebben. Denk hierbij aan updates en zelfs broncodes van The Witcher 3. Daarnaast zijn er ook bestanden met betrekking tot personeels- en juridische zaken aangetast. De hacker roept de studio op om binnen 48 uur te betalen, anders zullen de bestanden openbaar gemaakt worden.

CD Projekt RED benadrukt dat er geen gegevens van spelers zijn gestolen. Daarnaast bestaan er nog genoeg back-ups van het wel gestolen materiaal. De Polen kondigen aan dat ze niet zullen onderhandelen met deze hacker.