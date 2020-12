Cyberpunk 2077 maakt save files corrupt als ze groter dan 8MB zijn

Alhoewel CD Projekt Red hard werkt om Cyberpunk 2077 op de rit te krijgen, worden er ook nieuwe bugs ontdekt. Zo is er nu een waarbij je save file beschadigd wordt, zodra deze een bepaalde grootte bereikt.

Terwijl de meest (grote) problemen zich op de console versies voordeden, leek je de game op een high-end pc redelijk te kunnen draaien. Echter is er nu een behoorlijk vervelende bug ontdekt die de save data beschadigd en dus niet toegankelijk meer is. Deze bug is helaas door meerdere ontdekt en opvallend detail is dat het pas gebeurde zodra de grootte van het bestand meer dan 8MB is.

Vanaf een grootte van 6MB duurt het al wat langer om het bestand te openen, maar vanaf 8MB krijgen spelers de melding dat hun save files beschadigd zijn en niet meer geladen kunnen worden. Voornamelijk het craften, zorgt voor een groter wordende bestand. Zo testte een gamer het uit en merkte dat na het craften het bestand al snel over de 8MB ging.

Het ‘goede nieuws’ is dat CD Projekt Red van het probleem afweet en geeft op het forum van de ontwikkelaar aan hoe je het probleem kunt omzeilen.

We raden op dit moment dus aan om even rustig aan te doen met het craften tot het probleem volledig verholpen is. Hebben jullie deze bug al ervaren? Hopelijk helpt de manier waarop CD Projekt Red het schrijft wel bij jou!