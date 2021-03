Cyberpunk 2077 lead gameplay designer verlaat CD Projekt Red

Andrzej Zawadzki, de lead gameplay designer van Cyberpunk 2077, heeft via een Tweet laten weten CD Projekt Red te hebben verlaten.

Na acht jaar bij de Poolse ontwikkelaar te hebben gewerkt, vindt Zawadzki het wel genoeg geweest en is naar eigen zeggen op zoek naar een nieuw avontuur. Voor hij dit nieuwe avontuur gaat beginnen, gaat de ontwikkelaar eerst een tijdje op vakantie.

Zawadzki begon in 2013 bij CD Projekt Red als QA-tester en werkte sinds 2016 aan Cyberpunk 2077. Hij begon daar niet als lead gameplay designer, maar als junior gameplay designer en wist zich gaandeweg omhoog te werken. Of dat achteraf gezien goed uit heeft gepakt, valt nog over te discussiƫren. Cyberpunk 2077 werd op 10 december uitgebracht, maar ontving hevige kritiek over missende features en de vele bugs die de game teisterden. Er wordt nog steeds gewerkt om deze bugs allemaal weg te patchen en het heeft zelfs geresulteerd in het feit dat de current-gen versie van de game werd uitgesteld.