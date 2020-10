Cyberpunk 2077 krijgt vierde Night City Wire-stream

De Cyberpunk 2077-release komt steeds dichterbij, dus zal ontwikkelaar CD Projekt Red spoedig met een nieuwe infostream komen. De vierde Night City Wire-presentatie, die allemaal nieuwe info over de game onthult, verschijnt volgende week.

De Night City Wire-stream zal uitgezonden worden op donderdag 15 oktober om 18:00 Nederlandse tijd, op het Twitch-kanaal van CD Projekt Red. Tijdens de stream kom je alles te weten over de verschillende voertuigen waarmee je Night City kan verkennen. De ontwikkelaar doet dit door middel van nieuwe gameplaybeelden en zal tijdens de stream ook nieuwe aankondigingen doen.

The 4th episode of Night City Wire is coming next Thursday, October 15 at 6PM CEST! This time, we'll go into details about the looks, sounds, and specs of #Cyberpunk2077 vehicles. As usual, you can expect new gameplay footage, announcements, and more!

