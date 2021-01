Cyberpunk 2077 krijgt “Borderlands filter” mod

Er is een mod gemaakt die er voor zorgt dat Cyberpunk 2077 eruitziet als Borderlands.

Afgezien van de last gen console versies ziet Cyberpunk 2077 er bijzonder goed uit op een krachtige pc. Als je echter geen zin hebt in een ultra realistische look is er nu een manier om de boel een beetje ‘cartoon-achtiger’ te maken.

Zo heeft Mod ontwikkelaar Salmo een nieuwe mod uitgebracht met een vrij simpele functie: namelijk het veranderen van Cyberpunk 2077 zijn visuele stijl naar die van Borderlands. Door de nep cel-shaded filter zijn er zwarte randen toegevoegd aan modellen en objecten zodat de look drastisch anders wordt.

Borderlandfy2077 maakt gebruikt van de populaire Reshade tool, wat in principe een engine is waarmee je het beeld verder kan aanpassen dan wat er ondersteund wordt. Dit kan van alles zijn zoals: scherpte toevoegen, bepaalde filters gebruiken of imperfecties wegwerken.

De Borderlands mod voegt simpelweg een rand toe aan het beeld van met de diepte buffer (Z buffer). Daarnaast past de mod het contrast aan zodat Cyberpunk 2077 op Borderlands lijkt. Volgens Salmo is de mod niet erg belastend voor de prestaties, maar is het beeld wel een stukje donkerder.

Er vanuitgaande dat je de laatste versie van Reshade hebt kan je de mod downloaden vanaf Nexus Mods. Hier vindt je ook de volledige installatie instructies. Als je nieuwsgierig bent naar het resultaat kan je hierboven een video bekijken van Slothability.

Verder is er recentelijk een rapportage gepubliceerd waarin de problematische ontwikkeling van Cyberpunk 2077 verder wordt uitgelegd vanuit de ontwikkelaars. Je leest er hier meer over!