Cyberpunk 2077 korter dan The Witcher 3

Volgens CD Project Red wordt de hoofdverhaallijn van Cyberpunk 2077 korter dan die van The Witcher 3.

De hoofdverhaallijn in Cyberpunk 2077 is ietsje korter dan die van The Witcher 3, omdat een hoop spelers The Witcher 3 niet hebben uitgespeeld. Dit liet de senior quest designer Patrick K. Mills weten tijdens een Switch stream met CohhCarnage.

“Het verschil tussen een completist speelsessie en de hoofdverhaallijn speelsessie… We weten dat een hoofdverhaallijn speelsessie een beetje korter is dan The Witcher 3, want we hebben veel klachten gekregen dat de hoofdverhaallijn van The Witcher 3 gewoon te lang was.” Aldus Mills.

“Als je naar de statistieken kijkt zie je dat een enorme hoeveelheid mensen het spel tot een heel ver punt hebben gespeeld, maar niet tot het einde. We willen dat je het hele verhaal ervaart, dus hebben we het hoofdverhaal ingekort, maar er is genoeg te doen, en wat betreft een completist speelsessie kan ik gewoon geen tijdsduur geven.”

Natuurlijk is er verder genoeg te doen in het spel naast de hoofdverhaallijn, welke je trouwens niet hoeft te voltooien om de game uit te spelen. Zo zijn er voldoende side-quests en er zal er net zoveel DLC zijn als voor The Witcher 3.

Voor degene die benieuwd zijn hoe krachtig hun pc moet zijn om de game te spelen, zijn hier de minimale aanbevolen specs.

Cyberpunk 2077 komt op 19 november uit op pc, PlayStation 4 en Xbox One. Bovendien is er een gratis upgrade naar de Xbox Series X en de PlayStation 5 versie.