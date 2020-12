Cyberpunk 2077 komt met zeer forse patch

Over 5 dagen is het zo ver: Cyberpunk 2077 wordt acht jaar na de aankondiging de wereld in geholpen. Spelers zullen waarschijnlijk even moeten wachten, voordat ze eindelijk kunnen spelen. De reden: de Day One patch is mogelijk erg groot.

Het was al duidelijk dat CD Projekt bezig was met een Day One patch, nadat ze Cyberpunk 2077 hadden uitgesteld om de nodige bugs te kunnen bestrijden. De patch is nodig om de problemen uit het spel te verwijderen, maar dit komt wel met de prijs van een zeer grote patch die geïnstalleerd moet worden voordat je kan spelen.

Reviewers die het spel willen spelen, moeten namelijk een patch downloaden van 43GB. Dit is meer dan de helft van de bestandsgrootte, wat op z’n minst erg opmerkelijk is. Deze informatie komt van DreamcastGuy, die een review copy heeft van het spel. Hij heeft een screenshot gedeeld van het updatescherm dat hij kreeg voordat hij kon spelen:

Fabian Mario Döhla, PR manager van CD Projekt, heeft gereageerd op de screenshot. Hij geeft aan dat het zeker om een update gaat, maar dat het ‘niet de update is die bij launch wordt gegeven’:

It’s an update but – fun twist – not the update we’ll have for launch. — Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) December 3, 2020

Of de Day One patch voor Cyberpunk 2077 kleiner, even groot of groter zal zijn is dus nog de vraag. We kunnen echter wel een forse patch verwachten voordat we kunnen spelen, wat minder goed nieuws is voor mensen met een trage internetverbinding of degene die nog met een HDD spelen. Wat vinden jullie hiervan?