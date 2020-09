Cyberpunk 2077 gelukkig niet 200gb groot

Gisteravond werd door Nvidia de nieuwe reeks videokaarten getoond. Een betere game dan Cyberpunk 2077 om te showen hoe sterk de kaart is, is er bijna niet. Maar oplettende fans zagen ook wat anders.

Tijdens de presentatie kwam men langs een slide van Cyberpunk 2077 waarbij I/O werd getoond. Dit werkt weer samen met een API van Microsoft die de GPU toelaat om het laden van onderdelen beter aan te kunnen. Bij de slide stond echter de ondertitel 200GB games. Men nam dit schijnbaar erg serieus, want voor je het wist stonden er verschillende posts op Reddit waarbij gespeculeerd werd over de grootte van de game.

Gelukkig worden al onze zorgen weggehaald door CD Project Red. Marcin Momot, Community Lead van CDPR stelt ons gerust via Twitter. Hij laat weten dat we snel de specificaties voor de PC krijgen, maar dat hij in ieder geval kan zeggen dat de game geen 200GB zal zijn. Cyberpunk 2077 zal ongeveer even groot zijn als vergelijkbare titels die momenteel op de markt verschijnen.

Cyberpunk 2077 verschijnt op 19 november voor de PC, Xbox One en Playstation 4.

While the @CyberpunkGame system requirements are not out yet (they are coming soon, though!), I wanted to address this topic from reddit. The game won't take up 200GB when installed. You can expect the required HDD space to be on par with other modern titles. pic.twitter.com/tRigjPWLfC

— Marcin Momot (@Marcin360) September 2, 2020