Cyberpunk 2077-gameplay getoond op PS4 Pro en PlayStation 5

Nog een kleine twee weken en dan kunnen we (eindelijk) aan de slag met Cyberpunk 2077. Om ons alvast helemaal warm te krijgen, strooit CD Projekt momenteel met gameplay-beelden.

In de vandaag uitgegeven video zien we Cyberpunk 2077 draaien op zowel de PS4 Pro en PlayStation 5 (via backwards compatibility).De gameplay focust zich op het Nomad lifepath; één van de drie speelbare achtergrondverhalen waaruit de speler kan kiezen. Verder zijn er beelden te zien van de straten van Night City, alsmede de omliggende woestijn (the Badlands).

De beelden tonen slechts een tipje van de gigantische sluier die Cyberpunk 2077 heet. Zo blijkt QA-tester (van CD Projekt) Lukasz Babiel al 175 uur in de game te hebben gestopt. Overigens zijn er vorige week ook al gameplay-beelden van de game op de Microsoft-consoles getoond. Die kun je hier bekijken.

Cyberpunk 2077 verschijnt op 10 december voor de pc (klik hier voor de vereiste specs), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series-consoles en Google Stadia.