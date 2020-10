Cyberpunk 2077 gaat goud

Het ontwikkelproces van Cyberpunk 2077 is officieel afgerond. CD Projekt Red meldt vandaag namelijk dat de nieuwe game de gouden status heeft bereikt.



De Poolse ontwikkelaar meldt het nieuws op Twitter. Cyberpunk 2077, misschien wel een van de meest geanticipeerde titels van dit jaar, is dus helemaal klaar voor de launch en het ontwikkelproces klaar. Dat sluit aan bij berichtgeving door Projekt Red, dat eerder beloofde dat de game niet meer uitgesteld zou worden. Voorheen is de sci-fi RPG namelijk meerdere keren uitgesteld.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀

See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp

