Cyberpunk 2077 en the Witcher 3 komen pas volgend jaar naar PS5 en Xbox Series-consoles

CD Projekt Red gaat het niet redden om de current-gen updates voor The Witcher 3 en Cyberpunk 2077 dit jaar uit te brengen.

Via Twitter laat de ontwikkelaar weten dat beide games worden uitgesteld op basis van aanbevelingen van de teams die toezicht houden op de ontwikkeling. Vanwege deze aanbeveling kun je beide games pas volgend jaar verwachten op de nieuwe consoles.

Cyberpunk 2077 zal ergens in het eerste kwartaal worden uitgebracht, terwijl The Witcher 3 ergens in het tweede kwartaal van 2022 zal aankomen. De vertraging zou eigenlijk niet zo’n verrassing moeten zijn, aangezien de studio in september verklaarde dat het geen 2021-release voor beide titels.

Het nieuws over een mogelijke vertraging werd besproken tijdens de meest recente oproep voor aandeelhoudersresultaten van de Poolse ontwikkelaar.

“Het doel is om eind dit jaar de next-gen-versie van Cyberpunk 2077 uit te brengen”, zei SVP Michał Nowakowski van het bedrijf destijds. “Tegelijkertijd kunnen we, rekening houdend met de lessen die we het afgelopen jaar hebben geleerd en gezien het feit dat dit project nog in ontwikkeling is, niet met volledige zekerheid zeggen dat het productieschema niet zal veranderen.

Met The Witcher 3 is de situatie iets anders in de manier waarop dit voornamelijk wordt aangepakt door het externe team, dat is Sabre Interactive, het bedrijf waarmee we eerder hebben samengewerkt op Switch en ook met updates in het verleden. “Net als bij Cyberpunk 2077 is het ons doel om die game nog eind 2021 uit te brengen. Het ontwikkelingsproces is echter aan de gang en we kunnen er niet absoluut zeker van zijn dat het releaseschema niet zal veranderen.”

Wanneer The Witcher 3 uitkomt op beide nieuwe consoles, zal het een verbeterde versie zijn met visuele verbeteringen en zal het upgrades bevatten zoals ray tracing en snellere laadtijden. Het is ook de Complete Edition, wat betekent dat het zowel de Blood and Wine als de Hearts of Stone-uitbreidingen bevat. Mocht je de game al in huis hebben, kun je deze overigens gewoon gratis upgraden naar de verbeterde versie.