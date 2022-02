Cyberpunk 2077 current-gen upgrade nu beschikbaar

PlayStation 5 en Xbox Series X-eigenaren kunnen vanaf vandaag Cyberpunk 2077 hun game upgraden zodat deze gebruik maakt van de extra rekenkracht van de nieuwe consoles.

Naast de upgrade voor de nieuwe console is ook update 1.05 van de game te downloaden. Alle versies ontvangen nieuwe wapens, verbeterde perks, nieuwe appartementen voor V, betere besturing van voertuigen en een verfijning van gameplay, economie en loot. Voor de PS5 en Xbox Series S/X worden onder andere een 4K-resolutie, ray tracing voor lokale schaduwen. spatial audio voor koptelefoons, snellere laadtijden, verbeterde reacties van omstanders en meer. Tevens worden DualSense-functies toegevoegd aan de PlayStation 5-versie. Voor de volledige patch notes raden we je aan even naar de officiële website te gaan.

De current-gen versie van de game krijgt twee grafische opties, namelijk met en zonder Ray-Tracing. Zonder ondersteuning van Ray-Tracing zal de game in 4K en 60fps te spelen zijn en met 4K en 30fps.

Mocht je Cyberpunk 2077 nog niet in huis hebben gehaald, kun je de game nu ook vijf uur gratis spelen op de nieuwe consoles.