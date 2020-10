Cyberpunk 2077 bevat lip-sync opties voor stemacteerwerk in verschillende talen

CD Projekt Red staat bekend als een behoorlijk perfectionistische studio, maar de meest recent aangekondigde functie gaat wel heel ver. De game zal namelijk lip-sync opties bevatten voor elke taal waarvoor stemacteerwerk is opgenomen.

Zoals je verwacht van een zeer geanticipeerde AAA-game zal ook Cyberpunk 2077 in veel verschillende talen speelbaar zijn. Waar andere uitgevers echter simpelweg het dialoog vertalen en opnieuw opnemen, is Projekt Red nog iets verder gegaan. De animaties van personages zijn namelijk zo nauwkeurig gemaakt en aangepast op de gesproken taal, dat mondbewegingen overeenkomen met de gesproken taal. Senior level designer Miles Trost en senior quest designer Philipp Weber laten op Twitter zien hoe de nieuwe animaties werken:

This video is a really nice glimpse into the generated facial animation tech by @JALIResearch in #Cyberpunk2077.

For our scenes, our animation and cinematic teams of course put great artist-driven work on top of that for the results you see ingame.https://t.co/2mPSb4C1S0 pic.twitter.com/VCWxf0N2np

— Philipp Weber (@PhiWeber) October 20, 2020