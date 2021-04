Cyberpunk 2077 best verkochte spel van CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 verkoopt goed. Erg goed, zelfs. Ondanks alle problemen met het spel heeft CD Projekt RED hun vorige verkooprecord veelvuldig verbroken.

De laatste titel van de Poolse ontwikkelaar is meer dan 13 miljoen over toonbank gegaan sinds de release. Dit is 268 procent meer dan de totale verkoop van The Witcher 3, een spel dat al zes jaar te koop is. Tot nu toe heeft Cyberpunk 2077 253 miljoen euro opgeleverd. Als je je bedenkt dat de totale productiekosten rond de 121 miljoen dollar heeft gekost (minus de marketingkosten), dan kan je stellen dat CD Projekt RED niet bepaald op zwart zaad zit. De studio verwacht dat deze verkoopcijfers weer omhoog zullen schieten als het spel weer verkrijgbaar is in de PSN store, aangezien het spel uit de digitale winkel werd getrokken aan het einde van 2020.