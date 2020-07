UPDATE Cuphead mogelijk naar de Playstation 4

Een echte aankondiging laat nog op zich wachten, maar verschillende Playstation-gebruikers melden een thumbnail van de game op de Playstation Store. Dit proeft naar meer!

Er hangt nog geen winkelpagina achter de afbeelding, dus of het een verdwaalde afbeelding is, is niet te zeggen. Dat de game alsnog naar de Playstation zou komen is net echt verassend te noemen. In 2017 zagen we Cuphead al voor de PC en de Xbox verschijnen, twee jaar later voor de Switch. Op Twitter zagen we in ieder geval gebruiker Wario64 een screenshot posten.

Heb je inmiddels nog geen helder beeld van wat Cuphead precies is, check dan video hieronder voor wat nagelbijtende gameplay! Mocht het uiteindelijk worden aangekondigd, laten we het je uiteraard weten.

UPDATE: Zojuist is aangekondigd dat Cuphead inderdaad op de Playstation 4 gaat verschijnen. Sterker nog, de game is per direct beschikbaar. Sony heeft op zijn blog een uitgebreid artikel gepost. Ze gaan hier ook wat dieper in de op de techniek achter de cartoon-achtige game. Erg interessant en leuk om te zien! Je kunt de beelden hier bekijken.