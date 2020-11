Cuphead-DLC The Delicious Last Course verzet naar 2021

The Delicious Last Course, de al langer verwachte dlc-uitbreiding van Cuphead, is wederom uitgesteld. Ditmaal naar 2021.

Volgens Studio MDHR is het nieuwe uitstel het gevolg van de nog altijd aanwezige globale coronapandemie. Het is overigens niet de eerste keer dat The Delicous Last Course is uitgesteld. Zo werd de oorspronkelijk in 2018 aangekondigde DLC vorig jaar ook al eens uitgesteld.

In The Delicous Last Course zullen Cuphead en Mugman hun krachten bundelen met Ms. Chalice. De DLC zal plaatsvinden op een gloednieuw eiland vol met uitdagende boss fights. Een exacte releasedatum is op dit moment nog niet bekend.