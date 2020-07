Cultgame Hello Neighbor krijgt een sequel

Hello Neighbor is de laatste tijd bekend geworden onder streamingplatforms en vandaag kondigde TinyBuild een sequel op de cultgame aan.

In Hello Neighbor proberen spelers een kijkje in de kelder van de buren te krijgen, maar wacht hen veel uitdagingen. Zo is de AI van de tegenstanders erg slim, want ze leren zich steeds meer opties aan. In de sequel gaan spelers op zoek naar de heer Peterson, die plotseling verdwenen is. Daarnaast worden ze door een mysterieus wezen achterna gezeten.

Hello Neighbor wordt volgend jaar verwacht voor de pc en Xbox-consoles.