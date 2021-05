Crytek lijkt komst Crysis 2 remaster te teasen

Het Twitter-account van Crysis geeft sterke hints naar de komst van een Crysis 2 remaster.

Het Twitter-account maakt namelijk sterke referenties naar de game middels een aantal Tweets. Zo vermeld de eerste: “They used to call me Prophet”. Dit is een verwijzing naar Major Laurence “Prophet” Barnes uit de game. Barnes zat daarnaast ook in het eerste deel als commandant en had in het derde deel ook een rol. Echter verwees het Twitter-account met een foto weer naar het tweede deel.

Crysis 2 verscheen in maart 2011 en viert dit jaar dus het tien jarige bestaan. Het zou ons eerder verbazen als hier geen remaster van zou komen, aangezien de remaster van het eerste deel het best aardig deed bij fans en critici.

De game verscheen vorig jaar september voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One en onlangs verscheen nog een update die DLSS-ondersteuning naar de pc-versie bracht. Daarnaast verscheen er ook een update voor de PlayStation 5 en Xbox Series-versie, waardoor de game in 60fps te spelen is. Deze update zorgde ook dat het Acension level voor het eerst op console speelbaar is en het klassieke Nanousuit menu aan de game werd toegevoegd.

Met de E3 om de hoek zou het ons niet verbazen als Crytek rond die tijd de remaster van Crysis 2 officieel zal onthullen. We zullen dus nog even geduld moeten hebben.