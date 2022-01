Crytek kondigt een nieuwe Crysis aan

Het heeft bijna negen jaar geduurd, maar Crytek heeft vandaag dan ein-de-lijk een nieuwe Crysis aangekondigd.

De ontwikkelaar wist voornamelijk met het eerste deel hogen ogen te scoren, al is het alleen al om het feit dat het de vraag “Can it run Crysis?” tot leven bracht. In een persbericht laat Crytek weten dat de gebeden van alle fans verhoord worden en ze pas kort bezig zijn met de ontwikkeling van de nieuwe Crysis. Bovendien zijn er nog allerlei vacaturen voor de game open, dus verwacht de komende tijd nog maar geen informatie/ beelden over het vierde deel uit deze reeks.

Naast de aankondiging van de nieuwe Crysis laat het team weten ook nog bezig te zijn met Hunt: Showdown waar dit jaar nog allerlei content updates voor op de planning staan.

Kijken jullie al uit naar het nieuwe deel van Crysis? Of waren de laatste twee delen niet zo goed als het eerste? Mocht je de games nog nooit eerder hebben gespeeld, kun je overigens de remaster collectie van de trilogie op PC en consoles spelen!

Crysis Remaster Collectie