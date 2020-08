Crystal Dynamics geeft meer uitleg over Spider-man exclusiviteit

Xbox en pc-fans zijn alles behalve blij over de exclusieve Spider-Man content van Marvel’s Avengers voor de PlayStation 4. Crystal Dynamics baas Scot Amos geeft tekst en uitleg.

Het nieuws komt van Twitter-gebruiker Nibel, die de informatie spotte in een onlangs gepubliceerd stukje op Newsgeek.

Crystal Dynamics head Scot Amos has commented on the controversy surrounding Spider-Man being exclusive to PlayStation versions of Marvel’s Avengers Amos also says that the Spider-Man exclusivity has no effect on cross-play/cross-progression plans https://t.co/uc7ctBFspt pic.twitter.com/0Igo1VnRPR — Nibel (@Nibellion) August 5, 2020

Square Enix en Crystal Dynamics worden door een grote groep fans zwart gemaakt door de exclusieve deal met Sony. Echter lijkt het er dus op dat Square Enix zonder de hulp van Sony sowieso nooit gebruik van de superheld had kunnen maken.

Het wordt overigens nog een vreemde zaak, want het is niet echt duidelijk of Xbox en of pc-gamers nu ook in een lobby terecht kunnen komen met daarin een PlayStation 4-gamer die als Spider-Man speelt. Het klinkt erg aannemelijk, aangezien de game cross-play ondersteunt. We zullen het in ieder geval voor jullie in de gaten houden.

Marvel’s Avengers verschijnt op 4 september voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game zal later dit jaar naar de Xbox Series X en PlayStation 5 komen, gevolgd door Google Stadia in 2021.