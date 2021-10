Crysis Remastered Trilogy launchtrailer voor de Nintendo Switch

Vroeger was Crysis een van de meest vereisende games voor PC-spelers, inmiddels is de “Can it run Crysis?” meme een hele bekende, maar niet meer van deze tijd.

Immers werkt Saber Interactive voor Crytek om de bekende shooters naar alle consoles (inclusief de Nintendo Switch) te brengen, in de vorm van de Crysis Remastered Trilogy. In de launchtrailer wordt de focus dan ook volledig gelegd op de hybride systeem van Nintendo.

De Crysis Remastered Trilogy verschijnt op 15 oktober en komt naast de Nintendo Switch ook uit voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles. De versie voor de nieuwe generatie zal speelbaar zijn dankzij de backwards compatibility feature.