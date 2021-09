Crysis Remastered Trilogy heeft een releasedatum

De Crysis Remastered Trilogy is al een tijdje geleden aangekondigd. Ontwikkelaar Crytek heeft ons nu ook laten weten wanneer de games uitkomen.

Met een comparison video tussen de PlayStation 3 en PlayStation 5, laat ontwikkelaar Crytek ons de verbeteringen zien van de geremasterde games. Crysis 1, 2 en 3 komen op 15 oktober uit op alle consoles. Het is nog niet duidelijk welke resoluties of grafische verbeteringen de Switch versie heeft. Wellicht horen we daar binnenkort meer over.

The suit changes all the rules.

Crysis Remastered Trilogy, featuring Crysis 1, 2, and 3, will launch on October 15th for PS4 & 5, X1 & XSX/S, Switch, and for PC via the Epic Games Store.

Crysis Remastered 2 & 3 will also be available for purchase separately. pic.twitter.com/TbPqf8fxLS

— Crysis (@Crysis) September 2, 2021