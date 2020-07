Crysis Remastered trailer toont de Switch-versie

Dat de remaster van Crysis ook naar de Nintendo Switch komt, is al een hele prestatie. In een nieuwe trailer laat Crytek de Switch-versie in actie zien.

De game ziet er overigens nog redelijk goed uit en draait stabiel 30fps op 720p. De Switch-versie wordt ontwikkeld door Sabre Interactive dat eerder al aan The Witcher 3: Wild Hunt en Vampyr voor de Nintendo Switch werkte.

Crysis Remastered verschijnt aanstaande donderdag voor de Nintendo Switch. De andere versies werden onlangs met ‘enkele weken’ uitgesteld na kritiek van fans.