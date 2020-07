Crysis Remastered niet uitgesteld op de Nintendo Switch

In tegenstelling tot de pc, PlayStation 4 en Xbox One-versies zal de Nintendo Switch-versie van Crysis Remastered wel gewoon op 23 juli verschijnen.

De game werd onlangs uitgesteld, nadat deze op veel kritiek kon wachten na het tonen van gameplay. Vele vonden namelijk dat de game niet eens de naam remaster waard is, aangezien er bijna niks veranderd is. Het heeft Crytek doen besluiten om de game met ‘een paar weken’ uit te stellen.

Echter geldt dit dus niet voor de Nintendo Switch-versie, want Crytek laat in een bericht op Twitter weten dat deze gewoon op de drieëntwintigste zal uitkomen.

Crysis Fans,

You may have seen our last update about the Crysis Remastered release, and we have good news for you:

We can confirm that Crysis will still be coming to Nintendo Switch on July 23rd!

Watch this space for further updates.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/W6W3DDypgv

— Crysis (@Crysis) July 10, 2020