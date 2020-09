Crysis Remastered krijgt ‘Can it Run Crysis’-modus

Het aankomende Crysis Remastered krijgt op PC een unieke grafische modus genaamd ‘Can it Run Crysis?’ Ontwikkelaar Crytek baseert de modus op een populaire meme uit 2009, die de game en zijn hoge grafische instellingen op de hak neemt.

Crytek deelde het nieuws op Twitter en toonde meteen een screenshot. De modus zet automatisch alle grafische instellingen in Crysis Remastered op z’n hoogst, waardoor veel van de hardware wordt gevraagd. Spelers zullen dus een flink systeem nodig hebben om de modus goed te draaien. Check de tweet hieronder:

Today's post is dedicated to our PC community!

We want to show you, for the very first time, an in-game screenshot using the new "Can it Run Crysis?" Graphic mode, which is designed to demand every last bit of your hardware with unlimited settings – exclusively on PC! pic.twitter.com/kVHEf63oWe

— Crysis (@Crysis) September 6, 2020