Crysis-ontwikkelaar Crytek bezig met een onaangekondigde FPS

Crytek werkt volgens een vacature aan een onaangekondigde FPS en het zou mogelijk een sandbox-game kunnen worden.

In een vacature van de Duitse ontwikkelaar wordt gezocht naar een game designer die met een team gaat werken aan een ‘onaangekondigde FPS’.

Veel informatie valt er eigenlijk niet uit de vacature te halen, behalve dat er wordt gevraagd naar ontwikkelaars met passie voor gaming en het liefst van sandbox games. Of het gaat om een nieuw IP of een gloednieuwe Crysis is niet bekend. We zullen het uiteraard allemaal voor jullie op de voet blijven volgen.