Crunch is natuurlijk verschrikkelijk, maar…

Lieve lezers, ik zit een beetje met mezelf in de knoop. Ik heb een tijdje geleden namelijk iets gedaan waar ik niet erg trots op ben. Deze actie was ook nog eens tegen mijn nieuw bedachte principes in. Laat ik maar bij het begin beginnen.

Dit jaar kwamen er verhalen naar buiten over wangedrag binnen Ubisoft. Velen senior medewerkers zouden (seksueel) wangedrag vertoont hebben naar hun junior collega’s. Niet alleen dat, er zijn sterke aanwijzingen naar buiten gekomen dat andere senior leden van Ubisoft dit wangedrag verhult hebben. Logischerwijs zette dit voor veel mensen Ubisoft in een kwaad daglicht.

Persoonlijk was ik natuurlijk ook kwaad over deze berichten. Mijn eerste reactie was dan ook om voortaan geen games van Ubisoft meer te kopen. Het gaf mij een zure nasmaak om geld te besteden aan een bedrijf dat duidelijk eens goed naar haar interne beleid moest kijken. Normaal mag je dit natuurlijk niet zeggen, maar ik vond mezelf een hele toffe peer hiervoor. Ik was haast in staat om mezelf een schouderklopje te geven.

Echter begon er iets aan me te knagen in de dagen die daar op volgde. Hoewel ik een erg negatief beeld had van Ubisoft, was ik echter alsnog gecharmeerd van hun games. Watch Dogs: Legion was bijvoorbeeld een spel waar ik al een lange tijd naar uitkeek. Op dat moment was diens release nabij. Dus ik begon te twijfelen. Ik wilde Ubisoft niet van mijn geld voorzien, maar toch wilde ik graag hun product spelen.

Het liep anders dan gedacht

Na lang nadenken dacht ik de perfecte oplossing gevonden te hebben; ik ga Watch Dogs Legion tweedehands kopen. Op die manier kan ik toch mijn spelletje spelen en loopt Ubisoft mijn geld lekker mis. Ik zal niet gaan liegen; wederom was ik erg blij met mezelf. Had ik dat toch mooi even opgelost, dacht ik.

Toen brak echter de eerste zaterdag na mijn besluit aan. Mijn plannen waren al helemaal gesmeed. Ik zou naar de lokale gamewinkel in mijn stad gaan en daar Watch Dogs Legion tweedehands oppikken. De prijs zou waarschijnlijk weinig zijn gezakt, maar daar ging het me niet om. Het verhaal liep echter anders dan verwacht.

De dag dat ik van plan was om naar de gamewinkel te gaan, ging ik om andere redenen eens kijken bij de Playstation Store. Daar zag ik tot mijn verbazing dat Watch Dogs: Legion daar aardig afgeprijsd was. Black Friday had daar toentertijd waarschijnlijk iets mee te maken. Niet alleen was de game goedkoper, maar ik hoefde ook nog eens niet de deur uit.

Oh, wat heb ik getwijfeld, lieve lezer. Wat heb ik met mijn tanden op elkaar geklemd naar mijn Tv-scherm zitten staren. Uiteindelijk heb ik maar vlug de game via het Playstation Network gekocht, eerstehands een aantal tientjes zo de portemonnee van Ubisoft in. In de weken daarop speelde ik de game met veel plezier, zonder überhaupt te denken aan mijn eerdere principes.

Oepsie…

Het was slechts recentelijk dat ik terug moest denken aan wat ik mezelf had voorgenomen over Ubisoft. Tot mijn akeligheid realiseerde ik me dat ik op die dag mijn principes gewoon het raam uit had gegooid. Ik gaf mezelf een spreekwoordelijke tik op de vingers en zei dat ik me de volgende keer wel aan mijn principes moest houden…

…totdat de releaseweek van Cyberpunk 2077 was aangebroken. Nu moet ik gelijk toegeven dat ik CD Projekt Red een veel ethischer bedrijf vind dan Ubisoft. Echter is de Poolse ontwikkelstudio niet vrij van kritiek. Het laatste aantal maanden hebben ze crunch toegepast op hun medewerkers. Hoe je het ook wendt of keert, het systematisch laten kapotwerken van je medewerkers is altijd verkeerd en mag nooit goedgekeurd worden.

Reden genoeg dus, dacht ik, om ook Cyberpunk 2077 tweedehands te kopen. Ik snap dat CD Projekt Red weinig zal lijden van het missen van mijn paar euro, maar het ging om het principe. Toch, lieve lezer, staat een eerstehands versie van Cyberpunk 2077 nu alsnog op mijn PS4. Weer heb ik voorrang gegeven aan mijn liefde voor een game, zonder na te denken over het welzijn van diens makers.

Zit er een moraal aan deze column? Ik ben er niet zeker van. Wellicht is dit voor mij een moment om mijn zonden op te biechten aan jullie, lieve lezers. Het betekent in ieder geval dat ik eens dieper na moet denken hoe ik met dit soort situaties moet om gaan. In de tussentijd kan ik misschien boete doen door mezelf af te zwepen met een PS4 controllerkabel.