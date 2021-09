Cruis’n Blast verschijnt binnenkort op de Nintendo Switch

Kennen we deze nog? De Cruis’n games waren op de Nintendo 64 erg populair. Ik heb zelf heel veel de USA versie gespeeld.

Cruis’n Blast moet een reboot van de serie worden

De verwachtingen bij ontwikkelaar Raw Thrills zijn hooggespannen. Cruis’n Blast verscheen in 2017 in arcadehallen (niet hier in Nederland). De game werd daarvoor goedgekeurd door Nintendo. Blijkbaar is het een succes, want op 14 september verschijnt er een Nintendo Switch versie van deze game.

De serie is na de Nintendo 64 een beetje uit beeld verdwenen. Er waren nog wat handheld versies (GameBoy Color en Advance), maar verder bleef het erg stil. Dit, terwijl de games op de Nintendo 64 zeer vermakelijk waren. Laten we hopen dat Raw Thrills een mooi gepolijste game op de Switch aflevert en de games niet vervallen in nostalgische herinneringen. Hier zijn in ieder geval nog wat nieuwe beelden.