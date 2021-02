Ubisoft is de belofte van cross-play en cross-progression ondersteuning voor Rainbow Six Siege niet vergeten.

De Franse uitgever geeft om de paar maanden wel een update over de features, maar heeft deze vooralsnog niet geïmplementeerd. In een interview met PC Gamer over het zesde in-game jaar werd de ontwikkelaar gevraagd naar de status van cross-play en cross-progression.

Daarop werd alleen geantwoord dat deze features nog steeds in ontwikkeling zijn en dat deze alleen naar de PlayStation en Xbox-consoles zullen komen. Er werd door game director Jean-Baptiste Halle geen duidelijk antwoord gegeven waarom de pc-versie niet wordt inbegrepen. Volgens Halle zijn er namelijk zowel voor als nadelen om de pc-community erbij te trekken.

Zo meldt PC Gamer dat de game geen aim assist aanbiedt op de consoles, waardoor het gecompliceerder wordt om de pc-spelers en console-gebruikers aan elkaar toe te voegen. Alhoewel hier ook allerlei manieren voor te vinden zijn om dit te omzeilen.

Rainbow Six Siege ondersteunt overigens wel al cross-generation play sinds de lancering van de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Wanneer de features zullen komen, is nog steeds niet bekend. Wellicht dat we over een paar maanden weer een update krijgen?! Wat vinden jullie van het feit dat Ubisoft al zo lang bezig is met deze features voor Rainbow Six Siege? Laat het ons weten in de reacties.